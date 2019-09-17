Human Rights Watch осудила убийство 25-летнего гея в Ташкенте

- Узбекистан, общество
- 9:14, 17 сентября 2019
- Просмотров: 537
|Продолжение: ГУВД Ташкента: 25-летний гей познакомился со своим убийцей по Интернету
|Предыстория: В Ташкенте перерезали горло 25-летнему гею
CA-NEWS (UZ) - Представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в Узбекистане Стив Свердлов осудил убийство в Ташкенте 25- летнего гея Шокира Ш.
«Это абсолютно жестокое преступление на почве гомофобной ненависти», - написал Свердлов в Twitter. Он призвал правительство Узбекистана обеспечить полную ответственность виновных перед законом.
«Важно, что это является логическим следствием продолжающейся гомофобии, которую правительство поддерживает и поощряет», - продолжил Свердлов.
«Узбекистан, как и Туркменистан, являются двумя бывшими советскими республиками, где все еще преследуется секс по взаимному согласию между мужчинами».
Свердлов также напомнил о том, что правоохранительные органы преследуют Шахруха Салимова и его родственников, которые снимали на видео просьбу к президенту Шавката Мирзияеву о защите прав сексуальных меньшинств.
Свердлов призвал все стороны посетить конференцию в Варшаве на следующей неделе, чтобы обсудить насилие в отношении ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) в Узбекистане.
Ранее сообщалось о том, что в Юнусабадском районе Ташкента был убит 25-летний мужчина-гей Шокир Ш..
В убийстве Шокира Ш подозревается 28-летний Одилжон Ю, сообщило ГУВД Ташкента. По официальным данным, молодой человек познакомился со своей жертвой в соцсети "ВКонтакте" и 11 сентября зарезал его во время встречи.
Активисты ЛГБТ-сообщества в Ташкенте отметили, что преступление было преднамеренным и совершено на почве ненависти к геям.