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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Human Rights Watch осудила убийство 25-летнего гея в Ташкенте
Продолжение: ГУВД Ташкента: 25-летний гей познакомился со своим убийцей по ИнтернетуПредыстория: В Ташкенте перерезали горло 25-летнему гею

CA-NEWS (UZ) -  Представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в Узбекистане Стив Свердлов осудил убийство в Ташкенте 25- летнего гея Шокира Ш.

«Это абсолютно жестокое преступление на почве гомофобной ненависти», - написал Свердлов в Twitter. Он призвал правительство Узбекистана обеспечить полную ответственность виновных перед законом.

«Важно, что это является логическим следствием продолжающейся гомофобии, которую правительство поддерживает и поощряет», - продолжил Свердлов.

«Узбекистан, как и Туркменистан, являются двумя бывшими советскими республиками, где все еще преследуется секс по взаимному согласию между мужчинами».

Свердлов также напомнил о том, что правоохранительные органы преследуют Шахруха Салимова и его родственников, которые снимали на видео просьбу к президенту Шавката Мирзияеву о защите прав сексуальных меньшинств.

Свердлов призвал все стороны посетить конференцию в Варшаве на следующей неделе, чтобы обсудить насилие в отношении ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) в Узбекистане.

Ранее сообщалось о том, что в Юнусабадском районе Ташкента был убит 25-летний мужчина-гей Шокир Ш..

В убийстве Шокира Ш подозревается 28-летний Одилжон Ю, сообщило ГУВД Ташкента. По официальным данным, молодой человек познакомился со своей жертвой в соцсети "ВКонтакте" и 11 сентября зарезал его во время встречи.

Активисты ЛГБТ-сообщества в Ташкенте отметили, что преступление было преднамеренным и совершено на почве ненависти к геям.

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