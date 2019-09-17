В Самарканде женщина избила сотрудников Бюро принудительного исполнения наказания

CA-NEWS (UZ) - В Самаркандской области сотрудники Пахтачинского районного отдела Бюро принудительного исполнения наказания (БПИ) в ходе проверки самовольного подключения к электросети частного предприятия в махалле Хунарманд подверглись нападению 28-летней женщины.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, сопротивляясь их действиям, она оскорбила их, при этом нанесла удары палкой по различным частям тела, после этого вырвала акт из рук, разорвала и сожгла его.

По данному факту в отношении нападавшей районная прокуратура возбудила уголовное дело по пункту «а» ч. 3 ст. 140 ("Оскорбление"), ч. 2 ст. 219, ч. 1 ( "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг" ), ст. 227 ("Уничтожение документов") УК республики. Ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось о ряде случаев, когда в Узбекистане неплательщики вели себя агрессивно по отношению к инспекторам БПИ, оскорбляли их и применяли к ним физическое насилие.

В прошлом году Генпрокуратура республики обнародовала информацию относительно нападений на исполнителей и инспекторов Бюро принудительного исполнения со стороны граждан. По официальным данным, почти 100 сотрудников БПИ подвергались нападению со стороны должников коммунальных услуг в 2018 году.