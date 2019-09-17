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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана принял председателя Государственной думы России

CA-NEWS (UZ) -  16 сентября президент Шавкат Мирзиёев принял находящуюся в стране с официальным визитом делегацию Госдумы РФ во главе с ее председателем Вячеславом Володиным.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития политического диалога, расширения практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научно-технической, образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах.

В качестве приоритетных направлений обозначены тесное партнерство по разным аспектам законотворческой деятельности, поддержка межрегиональных связей и перспективных проектов кооперации, содействие реализации принятых двусторонних и многосторонних соглашений, в том числе в рамках международных и региональных организаций.

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