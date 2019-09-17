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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменский фольклорный коллектив победил в международном фестивале «Магия танца» в Узбекистане

CA-NEWS (TM) -  Туркменская группа мастеров искусств стала обладателем первого места и приза в размере 2 тысяч американских долларов в международном фестивале «Магия танца», который проходил в Государственном музее-заповеднике «Ичанкала» в Хиве с 14-16 сентября.

Танцевальный ансамбль «Дессан» Дашогузского велаята выступил с танцевальным номером Куштдепди, а заслуженные артисты Гуванч Отузов и Дурсунжемал Газакова исполнили народные песни, сообщил "Туркменпортал".

На фестивале состоялись творческие встречи, выступления фольклорных коллективов и ансамблей, анимационные шоу, спектакли, кукольные спектакли, выставки ремесленников, выставки национальной кухни и национальных костюмов, состязание национальных народных игр, выставка изобразительного и прикладного искусства, фотовыставка «Национальное искусство танца Узбекистана» и научно-практическая конференция по теме «Значение национальных традиций в танце».

В фестивале приняли участие около 100 танцоров и танцевальных коллективов из 20 стран, включая Англию, Италию, Францию, Голландию, Россию, Кувейт, Малайзию, Индию, Китай, Индонезию, Польшу, Грузию, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Таджикистан, которые выступили со своими номерами.


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