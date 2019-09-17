Премьер-министр Казахстана встретился с министрами связи СНГ

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял делегацию Регионального содружества в области связи (РСС), а также Генерального секретаря Международного союза электросвязи Чжао Хоулиня и Генерального директора Всемирного почтового союза Бишар А. Хуссейна.

Главе Правительства доложили о ходе проведения 25-го заседания Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС (16-17 сентября 2019 г., г. Нур-Султан), а также подготовке к Всемирной конференции радиосвязи, которая откроется в египетском г. Шарм-эль-Шейхе в конце октября текущего года, сообщает пресс-служба правительства РК.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил, что Казахстан уделяет большое внимание внедрению технологий связи 5G, расширению широкополосного доступа к Интернету, а также другим проектам по информатизации и цифровизации, которые оказывают серьезный эффект на развитие казахстанской экономики и повышение ее конкурентоспособности.

«В рамках Госпрограммы «Цифровой Казахстан» мы планируем покрыть высокоскоростным интернетом и внедрить высокотехнологичные виды связи до конца 2023 года с охватом всех опорных и спутниковых сельских населенных пунктов», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства проинформировал о планах Казахстана по созданию транспортной инфраструктуры, способной обеспечить телекоммуникационный трафик в направлениях России, Китая и Центральной Азии.

«На сегодняшний день мы ведем подготовительные работы по строительству волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря с Азербайджаном со сроком завершения до конца 2021 года», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр пригласил членов РСС принять участие в предстоящем в феврале 2020 года в г. Алматы IV Форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0».

РСС является международной организацией с функциями межгосударственного координирующего органа СНГ в области электрической и почтовой связи, а также имеет статус наблюдателя в Международном союзе электросвязи (МСЭ) и Всемирном почтовом союзе (ВПС). В состав РСС входят 20 участников — 12 полноправных членов и 8 наблюдателей. Координационный совет включает администрации связи Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.