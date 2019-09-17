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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Автобус столкнулся с легковым авто в Шымкенте, погибла кондуктор

CA-NEWS (KZ) -  Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Шымкенте, , от удара его опрокинуло на бок. В результате погибла женщина-кондуктор, передает Хабар 24.

13 человек получили травмы. Трое из них – дети. Пострадавших госпитализировали.

Одна женщина в возрасте 39 лет находится в реанимации. Она поступила с сотрясением мозга, также ей оторвало три пальца на левой руке. Всего в больницу поступили 10 человек. Самому младшему из них 17 лет, а самому старшему – 56, говорит Откиржан Молдаханов, зав. приемным отделением городской клинической больницы №1.

Водитель пассажирского автобуса, нарушив ПДД, поехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной марки Toyota Camry, рассказала Асель Саденова, руководитель Управления внутренних и внешних коммуникаций ДП г. Шымкента.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

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