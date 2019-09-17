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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана и члены правительства танцуют на праздновании дня независимости (видео)

CA-NEWS (TJ) -  В Сети появилось видео, как президент Таджикистана Эмомали Рахмон и члены его правительства вечером 11 сентября танцуют на праздновании Дня независимости страны в городе Куляб.

На видео видно, что Эмомали Рахмон начал танцевать под музыку песни известного певца Давлатманда Холова "Царь-всадник”. Глава Хатлонской области Курбон Хакимзода и мэр Куляба Бахром Иноятзода, сидевшие в одной ложе с президентом, начали ему аплодировать, а в другой ложе вместе с Рахмоном начали танцевать члены его правительства, в том числе помощник по кадровым вопросам Асадулло Рахмон, министр здравоохранения Насим Олимзода и другие высокопоставленные чиновники, сообщает Ахбор.

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