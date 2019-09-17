В Туркменистане за коррупцию арестовали ряд чиновников

CA-NEWS (TM) - 13 сентября Генеральный прокурор Батыр Атдаев доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о результатах проверок, проведенных в разных структурах.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, среди коррупционеров оказался предприниматель Чары Кулов, выполнявший обязанности управляющего коммерческими организациями, и создавший преступное сообщество. Вместе с исполнявшим обязанности начальника отдела организации биржевых торгов Государственной товарно-сырьевой биржи Б.Айдогдыевым, гендиректором Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) Язмыратом Мухамметмырадовым они договорились о хищении и растрате госимущества в особо крупных размерах.

Кулов также занимался торговлей различными стройматериалами, владел столичным кафе «Suw peri», не имея соответствующего разрешения Минторговли, не платил налогов, а также «намеревался контрабандным путем вывезти большую сумму денег в иностранной валюте». В мае текущего года он приобрел на имя своего брата Д.Кулова трехэтажный Торговый центр «Dostluk», находящийся на балансе государственного предприятия «Altyn zamana» Государственной товарно-сырьевой биржи, с условием полного расчета в течение трех лет, изменил внутреннюю структуру, несущие конструкции, нанес большой вред государству.

Занимавший должность гендиректора ТКНПЗ Мухамметмырадов по сговору с работавшим начальником отдела текстильной промышленности Кабмина М.Бегеловым получил взятку за оказание иностранным компаниям содействия в закупке авиакеросина.

Занимавший должность начальника отдела организации биржевых торгов Государственной товарно-сырьевой биржи Б.Айдогдыев на проведенных биржевых торгах брал взятки за оказание содействия в закупке нефтегазовой продукции.

Бывший министр торговли и внешнеэкономических связей Амандурды Ишанов, злоупотребляя служебными полномочиями, устраивал на различные руководящие должности министерства своих родственников и знакомых, оказывал содействие за счет долгосрочных кредитов приобрести квартиры повышенной комфортности, предназначенные для работников биржи.

Кроме того, в период работы в должности председателя биржи Ишанов на проведенных биржевых торгах, по просьбе Чары Кулова, оказывал содействие некоторым компаниям, зарегистрированным за рубежом в закупке нефтепродуктов по заниженным ценам. Он также «способствовал в сдаче в аренду Кулову ресторана «Bäş ýyldyz» государственного предприятия «Milli söwda merkezi».

Генеральный прокурор сообщил, что все перечисленные лица уже осуждены, на их имущество наложен арест. В связи с нелегальной продажей по низким ценам нефтпродуктов, произведенных на ТКНПЗ и Госконцерне «Туркменхимия», наложен арест на валютные средства, перечисленные иностранными компаниями.

Напомним, что директора ТКНПЗ Язмырата Мухамметмырадова президент уволил 2 сентября «за серьезные недостатки, допущенные в работе». 4 сентября с аналогичной формулировкой был лишен поста министр Амандурды Ишанов.