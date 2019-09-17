Президент Казахстана принял генсекретаря Международного союза электросвязи Чжао Хоулиня

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 сентября принял генерального секретаря Международного союза электросвязи Чжао Хоулиня, передает Акорда.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Казахстана и Международного союза электросвязи в сфере инфокоммуникационных технологий.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане уделяется повышенное внимание развитию и внедрению инноваций, новых технологий. Глава государства подчеркнул важность создания в регионе современной инфокоммуникационной инфраструктуры.

Чжао Хоулинь представил Президенту Казахстана информацию об основных направлениях деятельности Международного союза электросвязи. В частности, он рассказал Президенту о разрабатываемых организацией международных стандартах в области телекоммуникаций и услуг, таких как 4 G и 5 G.

По оценке Генерального секретаря МСЭ, в Казахстане созданы хорошие возможности для использования технологий блокчейн, Big Data, новых цифровых финансовых инструментов, а также для внедрения инфокоммуникационных технологий, которые находят широкое применение в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, государственном управлении.

Во встрече приняли участие министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, помощник Президента Мурат Нуртлеуов, региональный представитель Международного союза электросвязи Кирилл Опарин.