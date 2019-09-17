Казахстан пригласили принять участие в третьей Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения

CA-NEWS (KZ) - Специальный посланник генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт пригласил Казахстан принять участие в третьей Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения, которая пройдет в Стокгольме 19-20 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба Сената.

Заместитель Председателя Сената Парламента Казахстана Аскар Шакиров 16 сентября встретился со Специальным посланником Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом.

Стороны обсудили всестороннее сотрудничество по повышению безопасности дорожного движения. Заместитель Председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров подчеркнул, что рекомендации международных экспертов будут способствовать совершенствованию национального законодательства, улучшению правоприменительной практики и укреплению институционального потенциала в Казахстане.

В свою очередь Жан Тодт выразил благодарность Казахстану за поддержку всех конвенций ОНН по безопасности дорожного движения и активное участие в деятельности рабочих групп на площадке Европейской экономической комиссии ОНН. Особо отметил существенные изменения в развитии дорожной безопасности Казахстана по сравнению с предыдущими годами.

Говоря о сотрудничестве, Специальный посланник ООН затронул проблемы безопасности дорожного движения в мире. Он отметил, что сейчас есть ряд элементарных нарушений, которые допускают водители на дорогах. Это – несоответствующий контроль уровня дорожного движения; игнорирование использования соответствующих устройств, таких как ремни безопасности; вождение в состоянии алкогольного опьянения; отправка SMS во время езды и так далее. Исключение таких ситуаций и соблюдение простейших правил безопасности сократит количество дорожно-транспортных происшествий как минимум в два раза.

Во время встречи вице-спикер Сената рассказал о реализации государственных программ развития транзитного потенциала Казахстана, расширения и улучшения качества транспортных дорог, а также Закона «О дорожном движении», регламентирующего четкую систему прав и обязанностей всех структур и лиц, вовлеченных в сферу дорожного движения.