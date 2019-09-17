Руководство Монголбанка провело встречу с вице-президентами ВБ и МВФ

CA-NEWS (MNG) - 16 сентября руководство Монголбанка (Центробанк Монголии) приняло находящихся в столице с визитом вице-президента и казначея Всемирного банка Цзиндуна Хуа (Jingdong Hua) и вице-президента Международной финансовой корпорации Нена Стойкович, передает Montsame.

В ходе встречи стороны обменялись информацией о сотрудничестве между ЦБ Монголии и Всемирным банком, текущей ситуации и тенденции развития монгольской экономики, Программе управления распределения ресурсов (RAMP) и Программе расширенного финансирования, совместно осуществляемой с МВФ.

Президент ЦБ Монголии Н.Баяртсайхан подчеркнул необходимость продолжения Программы расширенного финансирования МВФ, реализация которой привела к улучшению бюджетной дисциплины, достижению эффективности результатов денежно-кредитной политики, а также увеличению положительных результатов, которые отчётливо наблюдаются в монгольской экономике.