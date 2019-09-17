РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Руководство Монголбанка провело встречу с вице-президентами ВБ и МВФ

CA-NEWS (MNG) -  16 сентября руководство Монголбанка (Центробанк Монголии) приняло находящихся в столице с визитом вице-президента и казначея Всемирного банка Цзиндуна Хуа (Jingdong Hua) и вице-президента Международной финансовой корпорации Нена Стойкович, передает Montsame.

В ходе встречи стороны обменялись информацией о сотрудничестве между ЦБ Монголии и Всемирным банком, текущей ситуации и тенденции развития монгольской экономики, Программе управления распределения ресурсов (RAMP) и Программе расширенного финансирования, совместно осуществляемой с МВФ.

Президент ЦБ Монголии Н.Баяртсайхан подчеркнул необходимость продолжения Программы расширенного финансирования МВФ, реализация которой привела к улучшению бюджетной дисциплины, достижению эффективности результатов денежно-кредитной политики, а также увеличению положительных результатов, которые отчётливо наблюдаются в монгольской экономике.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Шесть человек погибли на трассе Самара-Шымкент при лобовом столкновении авто
  • Казахстан прокомментировал вступление Узбекистана в Тюркский Совет
  • С Тохтара Тулешова, обвиненного в попытке захвата власти в Казахстане, взыскали $3 млн
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×