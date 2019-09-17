Гульнару Каримову увезли в неизвестном направлении - адвокат

CA-NEWS (UZ) - Гульнару Каримову увезли из Яшнабадского районного суда вечером 16 сентября в неизвестном направлении. Об этом сообщил её швейцарский адвокат Грегуар Манжа в своём Твите-акаунте.

Gulnara #Karimova taken from Yashnobod District Court to an unknown place tonight. Uzbek lawyer seems to have been informed only today about this hearing. Daughter not granted access to the courtroom. No authorization granted to me despite formal request filed two weeks ago. pic.twitter.com/xYQrSbdCmI — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) September 16, 2019

"Кажется, узбекский адвокат был проинформирован только сегодня об этом слушании [в суде]. Дочь [Гульнары] не пустили в зал суда. Несмотря на официальный запрос, поданный две недели назад, разрешения [присутствовать на суде] мне не было предоставлено",- сообщил адвокат.

Напомним, что в августе Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что возбудила уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.

Как сообщалось в Телеграм-канале главного надзорного органа республики, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной юридической компании, а также заявлений граждан.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, Гульнара Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям.

Позднее дочь Гульнары, Иман Каримова назвала «политическим цирком» возбуждение новых уголовных дел против её матери.





