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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гульнару Каримову увезли в неизвестном направлении - адвокат
Продолжение: Дочь Гульнары Каримовой назвала «политическим цирком» возбуждение новых уголовных дел против её материПредыстория: Генпрокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой

CA-NEWS (UZ) -  Гульнару Каримову увезли из Яшнабадского районного суда вечером 16 сентября в неизвестном направлении. Об этом сообщил её швейцарский адвокат Грегуар Манжа в своём Твите-акаунте.

"Кажется, узбекский адвокат был проинформирован только сегодня об этом слушании [в суде]. Дочь [Гульнары] не пустили в зал суда. Несмотря на официальный запрос, поданный две недели назад, разрешения [присутствовать на суде] мне не было предоставлено",- сообщил адвокат.

Напомним, что в августе Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что возбудила уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.

Как сообщалось в Телеграм-канале главного надзорного органа республики, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной юридической компании, а также заявлений граждан.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, Гульнара Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям.

Позднее дочь Гульнары, Иман Каримова назвала «политическим цирком» возбуждение новых уголовных дел против её матери.


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