Гульнару Каримову увезли в неизвестном направлении - адвокат

CA-NEWS (UZ) - Гульнару Каримову увезли из Яшнабадского районного суда вечером 16 сентября в неизвестном направлении. Об этом сообщил её швейцарский адвокат Грегуар Манжа в своём Твите-акаунте.

Gulnara #Karimova taken from Yashnobod District Court to an unknown place tonight. Uzbek lawyer seems to have been informed only today about this hearing. Daughter not granted access to the courtroom. No authorization granted to me despite formal request filed two weeks ago. pic.twitter.com/xYQrSbdCmI