В Узбекистане запущена новая версия Единого портала интерактивных государственных услуг

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 16 сентября текущего года в рамках пресс-конференции, посвященной вопросам развития цифровой экономики и электронного правительства, состоялась презентация новой версии Единого портала интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).



Как сообщили авторы, главным отличием обновленной версии портала от старой - стала возможность ознакомиться со всеми государственными услугами без обязательной авторизации в единой системе идентификации.

В новой версии предусмотрен также легкий и адаптивный интерфейс,

который позволяет комфортно использовать ЕПИГУ гражданами Узбекистана с

помощью любого мобильного устройства. Для этого достаточно пройти один раз

авторизацию. Для своих пользователей портал открывает широкие возможности

получения 166-ти государственных услуг, поиска необходимой информации,

решение вопросов предпринимательства.

Как отметила пресс-служба единого интегратора "UZINFOCOM", изменения портала связаны с дальнейшим внедрением новейших технологий в социальную и экономическую сферы страны и создания дополнительных благоприятных условий для развития бизнеса и получения государственных услуг населением.