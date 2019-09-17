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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане запущена новая версия Единого портала интерактивных государственных услуг

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 16 сентября текущего года в рамках пресс-конференции, посвященной вопросам развития цифровой экономики и электронного правительства, состоялась презентация новой версии Единого портала интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).

Как сообщили авторы, главным отличием обновленной версии портала от старой - стала возможность ознакомиться со всеми государственными услугами без обязательной авторизации в единой системе идентификации.

В новой версии предусмотрен также легкий и адаптивный интерфейс,
который позволяет комфортно использовать ЕПИГУ гражданами Узбекистана с
помощью любого мобильного устройства. Для этого достаточно пройти один раз
авторизацию. Для своих пользователей портал открывает широкие возможности
получения 166-ти государственных услуг, поиска необходимой информации,
решение вопросов предпринимательства.

Как отметила пресс-служба единого интегратора "UZINFOCOM", изменения портала связаны с дальнейшим внедрением новейших технологий в социальную и экономическую сферы страны и создания дополнительных благоприятных условий для развития бизнеса и получения государственных услуг населением.

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