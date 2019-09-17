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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация МВД Узбекистана посещает Таджикистан

CA-NEWS (UZ) -  С целью укрепления сотрудничества, 16 сентября в Таджикистан прибыла рабочая группа МВД Республики Узбекистан под руководством первого заместителя министра внутренних дел РУ полковника Азиза Ташпулатова.

Делегацию гостей на КПП «Дусти» города Турсунзаде встретили первый заместитель министра внутренних дел Таджикистана генерал-лейтенант милиции Аламшозода Абдурахмон Аламшо, а также руководители соответствующих подразделений МВД Республики Таджикистан, сообщила пресс-служба МВД РУ.

На заседании приняли участие начальники Главного управления уголовного розыска, первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом, заместитель начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ, начальник отдела оперативно-розыскной деятельности Главного управления уголовного розыска и начальник Управления международного сотрудничества МВД Республики Узбекистан.

Таджикскую сторону представляли руководители Управления уголовного розыска, Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Управления по борьбе с организованной преступностью, Управления международного сотрудничества и Паспортно-регистрационная служба.

Встреча была посвящена нынешнему состоянию и дальнейшим перспективам деятельности подразделений сторон по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконной миграцией, сотрудничеству министерств внутренних дел Республики Узбекистан и Республики Таджикистан в сфере борьбы с общеуголовной преступностью и розыскной деятельности.

По итогам заседания стороны подписали договоренные документы.

Также, министр внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковник милиции Рахимзода Рамазон Хамро принял первого заместителя министра внутренних дел Республики Узбекистан полковника Азиза Ташпулатова.

17 сентября делегация МВД Республики Узбекистан планирует посетить ряд объектов.

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