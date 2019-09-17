Трое таджикских военнослужащих погибли в результате инцидента на границе Кыргызстана и Таджикистана, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - В результате произошедшего вечером 16 сентября инцидента на кыргызско-таджикском участке государственной границы погибли трое таджикских военнослужащих:

комендант пограничник джамоата Овчи-Калача, подполковник Убайдуллоев Рустам Амонулоевич 1984 года рождения, житель города Гиссар;

рядовой Исломов Рамазон Ахмадович 28.12.1998 г.р. житель села Киров джамоата Чоргултеппа (Вахш);

рядовой Суванов Гиёсидин Надмидинович 20.02.2000 г.р. житель села Туйчиев, джамоата Зардор (Турсунзода).

О погибших сайту "Азия-Плюс" сообщил источник в силовых ведомствах Таджикистана.

Как сообщала Государственная пограничная служба Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв из группового оружия кыргызский пограничный пост «Максат», а затем временный пограничный пост «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области.

Причиной возникновения инцидента стало то, что граждане Таджикистана начали проведение строительных работ на неописанном участке государственной границы, в ответ на это гражданин Кыргызстана также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в данной местности.