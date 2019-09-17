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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Возле правительства Казахстана наблюдается скопление СОБР. Глава МВД дал комментарий

CA-NEWS (KZ) -  В Нур-Султане с утра около дома министерств, правительства и Акорды наблюдалось скопление людей в форме, которые просили у прохожих предъявить им документы, а тех, кто отказывался это сделать, грозились задержать. После заседания правительства журналисты поинтересовались у министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева, с чем связаны такие проверки, передает Zakon.kz.

- У нас нет комендантского часа. У нас есть охраняемые государственные объекты, которые подлежат государственной охране. У нас есть специальная служба охраны. Человек, который заходит в эти здания, обязан предоставлять документы, - сказал глава ведомства.

По поводу угроз задержания он ответил, что готов рассмотреть любую жалобу, кого незаконно задержали.

- А что там проверяют документы? У нас у всех проверяют, нет разделения между женщинами и мужчинами. Кто нарушает закон, они привлекаются к административной ответственности. Если никто не нарушил, то никто не привлекается. Если есть конкретные претензии, граждане, которые заявляют, что их незаконно задержали, либо проверили незаконно документы. Я готов рассмотреть, дайте мне заявление. А вот так, в общем, говорить, женщин задерживают, а мужчин не задерживают, в нашей стране такого нет. Я вам еще раз официально заявляю, я готов рассмотреть все жалобы, заявления, с которыми граждане обращаются по поводу незаконных задержаний, либо незаконных привлечений к уголовной ответственности. У меня есть приемные дни, - пояснил Тургумбаев.

При этом министр отметил, что сотрудники СОБР и "любой полицейский имеет право проверять документы, если есть на это основания".

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