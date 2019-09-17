Ташкент и Анкара подписали меморандум об установлении братских связей

CA-NEWS (UZ) - Глава Ташкента Джахонгир Артикходжаев принял делегацию во главе с мэром Анкары Мансуром Явашем. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, сообщила пресс-служба столичной администрации.



Хоким Ташкента отметил, что в ходе визита Президента Республики Узбекистан в Турцию были подписаны соглашения на сумму более 3,5 млрд долл. США на реализацию более 30 проектов. Мэр Анкары поблагодарил хокима и представителей администрацию Ташкента за теплый и дружеский приём, добавив, что развитие отношений между двумя странами и двумя городами всегда было взаимовыгодным, а в настоящее время в Узбекистане действует около 500 турецких фирм и компаний, чей годовой товарооборот составляет $2 млрд.

В этот же день стороны подписали меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве и установлении братских связей на новый уровень. Хоким Ташкента отметил, что документ имеет большое значение для долгосрочных и дружественных отношений между двумя странами и двумя городами и будет способствовать укреплению и расширению сотрудничества в сферах экономики, промышленности, градостроительства, искусства, культуры и туризма. А Мансур Яваш подчеркнул, что в настоящее время в Анкаре есть 3 улицы, которые называются Узбекистан, 12 улиц, называющихся Ташкент, 8 – Самарканд, 11 Бухара, и предложил назвать одну из улиц Ташкента в честь Анкары.

Делегация во главе с хокимом Анкары Мансуром Явашем также посетила достопримечательности города и ознакомилась с историей, развитием и современностью столицы.