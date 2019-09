Казахстан вошел в 10-ку лидирующих стран по академическим знаниям в математике и естествознании, — министр образования

CA-NEWS (KZ) - На заседании правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры по улучшению позиций Казахстана в международных рейтингах.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов доложил, что в среднем образовании Казахстан участвует в 5 сопоставительных исследованиях, основные это PISA (Programme for International Student Assessment) , TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), передает пресс-служба правительства.

«В PIRLS мы на 27 месте по пониманию текста и читательской грамотности. В TIMSS являемся одними из лучших и вошли 10-ку лидирующих стран по академическим знаниям в математике и естествознании», — сообщил министр образования и науки.

Для обучения школьников применять полученные знания с 2016 года в школах внедряется обновленное содержание, направленное на развитие критического мышления и навыков.

В Глобальном индексе конкурентоспособности за Министерством образования и науки закреплены 8 индикаторов. В рейтинге всего участвуют 140 стран.

«Среди них, по «качеству профессионально-технического образования» улучшены (прим. - позиции РК) на 11 позиций (со 102 на 92 место), по «критическому мышлению в преподавании» на 1 позицию (с 46 на 45 место) по сравнению с 2017 годом. По «ожидаемой продолжительности образования» (53 место) и «цитируемости публикаций» (110 место) сохранили прежние позиции», — проинформировал А.Аймагамбетов.

Основные рейтинги в высшем образовании это «QS «World University Rankings» и Times Higher Education.

По словам министра, в QS у Казахстана имеется положительная динамика, в 2011 в рейтинге было отмечено 5 вузов, 2019 году – 10 вузов. Лидирующую позицию среди казахстанских вузов в рейтинге занимает КазНУ им. аль-Фараби – 207 место (топ-300). В топ-500 вошли 2 вуза: ЕНУ (418), ЮКГУ им. М.Ауэзова (491).

Кроме того, в 2018 году впервые признаны рейтинговым изданием Times Higher Education 2 казахстанских вуза (КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Гумилева).

В целом, как отметил министр образования, работа по повышению позиций Казахстана в международных рейтингах в части улучшения качества, доступности образования и науки будет продолжена в рамках Государственной программы развития образования и науки и других системных мер.