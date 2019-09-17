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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пять таджикских военнослужащих ранены в результате инцидента на границе Кыргызстана и Таджикистана, - СМИ
Центральная больница в Бободжонгафуровском районе
Центральная больница в Бободжонгафуровском районе

CA-NEWS (TJ) -  В результате произошедшего вечером 16 сентября инцидента на кыргызско-таджикском участке государственной границы ранены пять таджикских военнослужащих:

Мухаммад Ашурзода (1999 года рождения), военнослужащий в/ч 0202. Он получил огнестрельное ранение в области левого глаза. Находится в операционном отделении.

Шохрухи Сафархуджа (2000 года рождения), военнослужащий в/ч 0202. У него огнестрельное ранение

Идибек Шамсиев, офицер альфа ГКНБ Таджикистана. У него проникающее огнестрельное ранение головы. Осколочное ранения верхней части левой голени. Находится в реанимации.

Сомон Шодиев(2000 года рождения) рядовой в/ч 0214, 6-я застава, огнестрельное ранение предплечья левой руки. Ранения нижней челюсти.

Саидмумин Негматов (1985 года рождения), начальник отделения Овчи калъача, огнестрельное ранение левого виска.

Все раненные находятся в Центральной районной больнице Бободжонгафуровского района, сообщает Азия-Плюс.

Ранее сообщалось о трех погибших.

Как сообщала Государственная пограничная служба Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв из группового оружия кыргызский пограничный пост «Максат», а затем временный пограничный пост «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области.

Причиной возникновения инцидента стало то, что граждане Таджикистана начали проведение строительных работ на неописанном участке государственной границы, в ответ на это гражданин Кыргызстана также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в данной местности.
Пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана распространил сообщение, в котором говорится:

«Кыргызская Сторона 16 сентября 2019 года в 18:45 часов на территории спортивной площадки махалли Бахор сельского джамоата Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района Согдийской области начала строительство неизвестного сооружения. Жители махалли Бахор воспротивились этим незаконным действиям граждан Кыргызской Республики и потребовали у них прекратить строительные работы.

Кыргызская сторона действовала вопреки двусторонним соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях, и мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250-300 человек. Затем они прибегли к провокационным действиям и в 19:00 часов открыли огонь в сторону невооружённых граждан махалли Бахор, в результате чего несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения».
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