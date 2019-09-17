В Узбекистане вводятся новые воинские звания

- Узбекистан, общество
- 13:31, 17 сентября 2019
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- Обновлено: 13:35, 17 сентября 2019
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан». Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.
В соответствие с документов, вводятся новые воинские звания, со следующими сроками выслуги:
• «сержант III степени» - 3 года;
• «сержант II степени» - 4 года;
• «сержант I степени» - 5 лет.
Вместе с тем, для выпускников высших военных образовательных учреждений с продолжительностью обучения в 5 лет, срок выслуги для получения воинского звания «лейтенант» составит 1 год.
Кроме того, теперь за молодыми военнослужащими будут закрепляться наставники из числа наиболее подготовленных военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил, имеющих высокие профессиональные качества.