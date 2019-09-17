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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане вводятся новые воинские звания

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан». Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

В соответствие с документов, вводятся новые воинские звания, со следующими сроками выслуги:

• «сержант III степени» - 3 года;

• «сержант II степени» - 4 года;

• «сержант I степени» - 5 лет.

Вместе с тем, для выпускников высших военных образовательных учреждений с продолжительностью обучения в 5 лет, срок выслуги для получения воинского звания «лейтенант» составит 1 год.

Кроме того, теперь за молодыми военнослужащими будут закрепляться наставники из числа наиболее подготовленных военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил, имеющих высокие профессиональные качества.

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