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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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UFC впервые подписал контракт с узбекским бойцом

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистанский боец Махмуд Мурадов из команды Мэйуэзера подписал контракт с американским промоушеном UFC.

Как сообщает Uznews.uz, Махмуд Мурадов стал первым узбекистанцем, который подписал контракт с Ultimate Fighting Championship. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Сегодня я подписал контракт с сильнейшей организацией мира UFC. Хотел бы поблагодарить свою команду братьев за проделанную работу. Я первый узбек в UFC. Большое всем вам спасибо за вашу поддержку, за вашу веру в меня. Вместе мы идем за очередной победой», - написал боец.

Махмуд Мурадов является членом команды американского боксера Флойда Мэйуэзера - младшего. Он выступал в европейских лигах Oktagon и XFN. На счету бойца 22 победы и шесть поражений в ММА.

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