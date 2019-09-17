Мебельный цех горит в Алматы

CA-NEWS (KZ) - В Алматы горит здание мебельного цеха, передает inAlmaty.kz.

Пожар произошел на улице Ратушного, 84 а. Сообщение о возгорании поступило в 11:57.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пожар в Жетысуском районе. Подробности на сайте Публикация от inAlmaty.kz САЙТ АЛМАТЫ (@inalmaty.kz)16 Сен 2019 в 11:41 PDT

«По прибытию первых пожарных расчетов открытым пламенем горел​ мебельный​ цех, с угрозой распространения на рядом расположенный​ производственный цех», - сообщили в ДЧС Алматы.

В тушении задействованы 60 человек и 20 единиц техники.