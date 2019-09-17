Мебельный цех горит в Алматы
- Казахстан, происшествия
- 13:42, 17 сентября 2019
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CA-NEWS (KZ) - В Алматы горит здание мебельного цеха, передает inAlmaty.kz.
Пожар произошел на улице Ратушного, 84 а. Сообщение о возгорании поступило в 11:57.
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«По прибытию первых пожарных расчетов открытым пламенем горел мебельный цех, с угрозой распространения на рядом расположенный производственный цех», - сообщили в ДЧС Алматы.
В тушении задействованы 60 человек и 20 единиц техники.