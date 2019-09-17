РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мебельный цех горит в Алматы

CA-NEWS (KZ) -  В Алматы горит здание мебельного цеха, передает inAlmaty.kz.

Пожар произошел на улице Ратушного, 84 а. Сообщение о возгорании поступило в 11:57.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Пожар в Жетысуском районе. Подробности на сайте

Публикация от inAlmaty.kz САЙТ АЛМАТЫ (@inalmaty.kz)16 Сен 2019 в 11:41 PDT

«По прибытию первых пожарных расчетов открытым пламенем горел​ мебельный​ цех, с угрозой распространения на рядом расположенный​ производственный цех», - сообщили в ДЧС Алматы.

В тушении задействованы 60 человек и 20 единиц техники.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Туркменистана написал книгу об алабаях и подарил ее членам правительства
  • Международный центр Globe присоединяется к подготовке универсального периодического обзора в Монголии
  • США предоставили Узбекистану оборудование для обнаружения радиации на границе с Афганистаном
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×