Спасатели Шымкента вытащили мальчика из стиральной машины

CA-NEWS (KZ) - Вечером 16 сентября в диспетчерскую поступило сообщение от жительницы города о том, что в мкр. Асар-2, ноги ее трехлетнего сына застряли в барабане для отжима стиральной машины. Самостоятельно освободить ребенка родителям не удалось, передает otyrar.kz.



На место выехал четверо спасателей, которые с помощью ножниц для резки металла, извлекли обе ноги мальчика из барабана стиральной машины. Состояние ребенка удовлетворительное.