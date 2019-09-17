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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спасатели Шымкента вытащили мальчика из стиральной машины

CA-NEWS (KZ) -  Вечером 16 сентября в диспетчерскую поступило сообщение от жительницы города о том, что в мкр. Асар-2, ноги ее трехлетнего сына застряли в барабане для отжима стиральной машины. Самостоятельно освободить ребенка родителям не удалось, передает otyrar.kz.

На место выехал четверо спасателей, которые с помощью ножниц для резки металла, извлекли обе ноги мальчика из барабана стиральной машины. Состояние ребенка удовлетворительное.

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