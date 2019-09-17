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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане прогремел взрыв во время выступления президента. Погибли 24 человека

CA-NEWS (CA) -  По меньшей мере 24 человека погибли и 31 человек получил ранения при взрыве рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на главу местной больницы.

В действие было приведено магнитное взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю.

По данным телеканала Tolo News, взрыв прогремел в тот момент, когда Гани начал свою речь перед сторонниками. Сообщается, что в результате взрыва он не пострадал.

Телеканал 1TV со ссылкой на МВД Афганистана сообщил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник на мотоцикле.

В марте независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что выборы президента страны состоятся 28 сентября 2019 года.

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