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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде после свадьбы произошло массовое отравление

CA-NEWS (UZ) -  В Самарканде 16 сентября произошло массовое пищевое отравление.

«16 сентября в период с 16:10 до 18:30 в областную инфекционную больницу обратились семь граждан, проживающих по разным адресам. У всех пациентов были выявлены одинаковые симптомы», – сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Самаркандской области.

Позже стало известно, что все пострадавшие были гостями на свадьбе, которая прошла 14 сентября в ресторане «Мўжиза». Гости забрали оставшиеся после мероприятия мясные блюда и употребляли их в пищу дома на следующий день.

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