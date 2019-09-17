Сожженный в туалете Калининграда узбекский мигрант похоронен на родине

CA-NEWS (UZ) - 16 сентября 46-летний Азамат Хамраев, который работал в Калининграде в течение 10 лет, был похоронен в селе Ташкурган Касбийского района Кашкадарьинской области. Мужчину, обвиняемого в убийстве Азамата Хамраева, арестовали 11 сентября в Калининграде, передает centralasian.org.



По данным Следственного комитета, 24-летний житель Калининграда убил мигранта лопатой и сжёг тело в биотуалете.

Однако, по словам очевидцев, к убийству узбекского мигранта причастны несколько человек, а еще один мигрант из Узбекистана был доставлен в больницу со сломанной ногой.

Рано утром, 11 сентября, в Калининграде был обнаружен неопознанный труп в сгоревшем туалете на строительной площадке.

Пресс-секретарь Следственного комитета России по Калининградской области Наталья Гацко сообщила, что погибший был гражданином Узбекистана и человек, подозреваемый в его убийстве, был задержан в тот же день.

По версии следователей, 10 сентября обвиняемый и его друзья распивали алкогольные напитки в заброшенном парке на улице Морозова.

В саду обвиняемый встретил неизвестного мужчину азиатского происхождения, который ему не понравился и ударил его по голове и телу черенком лопаты. Рано утром обвиняемый обнаружил, что мужчина умер, и сжег его тело в туалете, пытаясь скрыть следы преступления.

Судебно-медицинская экспертиза официально подтвердила, что 46-летний узбекистанец скончался от черепно-мозговой травмы.

Хотя следователи говорят, что подозревают одного человека в убийстве, те, кто лично знал узбекского мигранта, рассказали иную версию убийства на улице Морозова.

Мигрант по имени Зафар, который несколько лет работает в Калининграде сообщил, что полиция умалчивает тот факт, что в день убийства 46-летнего Азамата Хамраева, с места события в больницу был доставлен ещё один мигрант А.П.

- Это случилось около 8 вечера. Погибший Азамат Хамраев и А.П. в тот день пили пиво на улице Морозова. Местные юноши и девушки потребовали от них денег и просили сигареты. Затем они начали ссориться. Примерно в 8 вечера они ударили A.Пю по ноге и сломали ее. Азамат отправил него в больницу на скорой.

Зафар сказал, что узбекские мигранты потеряли свои паспорта во время драки той ночью с калининградской молодежью. По его словам, Азамат пошел к местным жителям за документами и не вернулся.

- А.П. поступивший в больницу, позвонил по телефону другим узбекским мигрантам, чтобы помочь Азамату. Когда они приехали, в парке было много наркоманов и выпившей молодёжи. Они побоялись подойти к ним ночью. Утром узбекские мигранты вернулись и увидели человеческое тело в сгоревшем туалете: его ноги торчали из дверей! Меня злит то, что полиция обвиняет одного человека в преступлении и даже не упоминает А.П., которого избили и сломали ногу. Они хотят закрыть это дело как бытовой скандал.

Узбекские рабочие, пришедшие на место происшествия, нашли паспорта и вещи Азамата Хамраева возле сгоревшего туалета.

Установлено, что 44-летний пострадавший находится в Калининградской центральной клинической больнице. Врачи больницы сообщили, что у узбекского мигранта, который находится в травматологическом отделении, перелом ноги и несколько других травм.

Стало известно, что пострадавшему А.П. будет оказана необходимая помощь со стороны представительства Агентства по внешней миграции Узбекистана.

Погибший Азамат Хамраев прожил в Калининграде более 10 лет и занимался ремонтом домов. Тело Азамата Хамраева было отправлено в Узбекистан 15 сентября с помощью односельчан. 16 сентября он был похоронен в селе Ташкурган Касбийского района Кашкадарьинской области. У погибшего остались на родине двое дочерей и сын. По словам Зафара, в ночь убийства старшая дочь Азамата Хамраева родила первенца.