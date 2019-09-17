В Коканде в ДТП погиб сотрудник милиции, привлечённый к службе на фестивале ремесленников

CA-NEWS (UZ) - Лейтенант Равшанбек Тоштемиров, сотрудник ОВД Куштепинского района Ферганской области, погиб в автокатастрофе на Международном фестивале ремесленников в Коканде в 7 часов утра 13 сентября. Он был похоронен 14 сентября, сообщает centralasian.org.



Эта информацию, полученную от офицера и мобильного репортера из Ферганского городского управления полиции, подтвердил помощник начальника отдела безопасности личного состава Куштепинского районного управления внутренних дел.

По словам мобильного корреспондента в Куштепе, покойный лейтенант Равшанбек Тоштемиров работал инспектором в отделе пробации ОВД Куштепинского района.

Сотрудник Ферганского городского УВД сообщил, что в машине в момент аварии находились три человека.

«Все трое являются сотрудниками Куштепинского райотдела внутренних дел. За рулём был лейтенант А.И. Он получил легкие травмы. На заднем сиденье находился инспектор Куштепинского райотдела, лейтенант Д.Г. В настоящее время он находится в реанимации в Куштепинской районной больнице. Равшанбек Тоштемиров сидел на переднем сиденье, он погиб на месте происшествия».

Местный журналист, узнавший об этом инциденте во время фестиваля ремесленников в Коканде, сказал, что сотрудники ОВД работали на фестивале с сотрудниками из других регионов в течение 5 дней:

- Они работали от 12 до 14 часов в день. Занимались монтажом декораций, благоустройством территорий. 12 сентября заместитель министра внутренних дел Азиз Ташпулатов провел совещание и потребовал, чтобы каждый сотрудник вымылся, причесался и одел белую рубашку на открытии фестиваля 14 сентября. Рахмат Мамедов, начальник Ферганского областного управления внутренних дел, совершил рейд и отправил домой тех, у кого одежда была потрёпана. Трое сотрудников из Куштепинского района попали в аварию, когда возвращались домой, чтобы искупаться и одеться.

Сотрудник Ферганского городского УВД в звании майора прокомментировал этот инцидент: «Эти три офицера прибыли вечером 12 сентября из Коканда в Учтепу, чтобы одеться на фестиваль. В семь часов утра они уснул в машине и попали в аварию. Это является следствием того, что они не спали в течении пяти дней", - сказал собеседник.

Представившийся «помощником начальника отдела безопасности личного состава Куштепинского райотдела Камола Омонова», подтвердил смерть лейтенанта Равшана Тоштемирова в ДТП.

По словам чиновника, «отправленные на фестиваль сотрудники уехали на свадьбу без разрешения» и от них получены объяснительные.

По словам помощника Камола Оманова, было проведено внутреннее расследование, но дорожно-транспортное происшествие не зарегистрировано. Собеседник сообщил, что глава Ферганской области предупредил личный состав, что если информация о смерти сотрудника выйдет в прессе, это повредит имиджу фестиваля.

"Эти слова задели нас. Хоким, который использует сотрудников внутренних дел в качестве мардикоров [поденщиков - прим. ред.] в течение десяти часов в день, скрывает смерть сотрудника, чтобы не навести тень на праздник, вместо того, чтобы выразить свои соболезнования семье погибшего", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что от государственных служащих до учащихся массово привлекают к подготовительным работам на Международный фестиваль ремесленников в Коканде.

Сотни экономистов и финансистов, банкиров и юристов, которые были отправлены в Коканд из-за страха быть уволенными, выражали своё недовольство посадкой цветов на улице и уборкой улиц.