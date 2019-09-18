Премии Ага Хана в $1 млн в области архитектуры удостоились 6 проектов, улучшающих жизнь людей

Церемония вручения премии

CA-NEWS (KZ) - В Казане (Татарстан, Россия) прошла церемония награждения победителей Премии Ага Хана в области архитектуры 2019 года. 6 победителей разделят между собой 1 миллион долларов США.

Премия Ага Хана в области архитектуры вручается раз в три года тем проектам, которые задают новый уровень в архитектуре, планировании, сохранении исторической застройки и ландшафтной архитектуре. Цель Премии – выявление и популяризация таких архитектурных решений, которые успешно решают нужды и потребности сообществ в странах, где есть значительная численность мусульманского населения.

По словам главы представительства сети развития Ага-Хана в Кыргызстане Шамш Кассим-Лакхоя, во всем мире люди что-то строят, важно, чтобы эти здания оказывали положительное влияние на людей.

«Строительство зданий — что бы то ни было, жилье, школа, больницы... архитектура имеет большое значение для жизни и развития человека. В 1982 году его Высочество Ага Хан основал эту премию, чтобы продвигать строительство качественных зданий в том плане, чтобы человеку было удобно жить в доме, который соответствует необходимым требованиям. Поскольку в мусульманских сообществах архитектурное строительство не сильно развито, его Высочество основал эту премию. Религия самого архитектора неважна. Главное, чтобы проекты-соискатели хотя бы частично были спроектированы для нужд мусульман. Так, при выборе победителей конкурсное жюри уделяет особое внимание архитектурным решениям, которые с одной стороны соответствуют физическим, социальным и экономическим потребностям людей, а с другой – реагируют на их культурные ожидания», - подчеркнул глава представительства сети развития Ага-Хана в Кыргызстане.

Шамш Кассим-Лакхоя акцентировал внимание на том, что к конкурсу допускаются все строительные проекты, влияющие на современную среду.

«Допускаются проекты в самом широком диапазоне: от скромных, небольших зданий до крупных комплексов, от отдельно стоящих зданий, автобусных остановок и школ до небоскребов и объектов инфраструктуры и транспорта, а также проекты в области жилищной застройки, строительства университетских городков и медицинских центров, новых городов, сохранения исторических городских кварталов и рекультивации выведенных из эксплуатации промышленных территорий. Особо приветствуются проекты по планированию городской и сельской застройки. Допускается участие частично реализованных крупных или долгосрочных проектов (генеральных планов развития, проектов по сохранению и развитию крупных территорий) – при условии, что величина уже реализованной части убедительно свидетельствует в том, что он будет реализован в целом и его долгосрочной устойчивости» - рассказал он.

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Церемония награждения прошла в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им.Д.Джалиля. Его Высочество Ага Хан и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручали сертификаты 6 лауреатам Премии:

Проект в Бахрейн:

Проект по возрождению города Мухаррак – этот объект, внесенный в список Всемирного наследия и подчеркивающий историю города по добыче жемчуга, был впервые инициирован как серия проектов по реставрации и повторному использованию. Проект затем трансформировался в комплексную программу, целью которой было сбалансировать демографическую структуру города путем создания общественных пространств и культурных площадок и улучшения общей среды обитания.

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Бангладеш

Образовательный проект «Arcadia» в Южном Канарчоре – модульный объект, включающий в себя пространство для дошкольного учреждения, общежития, детского сада и центра профессионально-технической подготовки, - который применяет инновационный метод в использовании речного участка, часто подтапливаемого в течение пяти месяцев каждый год. Вместо нарушения экосистемы и создания закрепленной осыпи для строительства архитектор нашел решение в виде плавающей конструкции, которая могла бы находиться на земле или на воде, в зависимости от сезонных условий.

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Палестина

Палестинский музей в городе Бирзеит - музей расположен на верхушке террасного склона горы, с которого открывается живописный вид на Средиземное море и был отмечен золотым сертификатом LEED за устойчивые технологии строительства. Зигзагообразные формы архитектуры Музея и садов на склонах холмов вдохновлены окружающими сельскохозяйственными террасами, подчеркивающими связь между землей и Палестинским наследием.

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Российская Федерация

Программа развития общественных пространств в Республике Татарстан - в рамках этой программы на сегодняшний день было проведено благоустройство 328 общественных пространств в разных уголках Татарстана. Эта амбициозная программа направлена на противодействие тенденции по переходу земель в частную собственность путем переориентации приоритетов на качественные общественные пространства для жителей Татарстана. Программа стала образцом на всей территории Российской Федерации.

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Сенегал

Учебный корпус Университета имени Алиуна Диопа в городе Бамбей – проект разработан с учетом нехватки ресурсов, что подтолкнуло к использованию биоклиматических стратегий, в том числе большого навеса с двойной крышей и решетчатой конструкции, которая позволяет избежать прямого солнечного излучения, но при этом обеспечивает естественную вентиляцию. Используя местные знакомые методы строительства и следуя принципам устойчивого развития, проекту удалось свести к минимуму затраты и требования к техническому обслуживанию, в то же время применяя смелые архитектурные решения.

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Объединенные Арабские Эмираты

Экосистемный парк «Wasit» в городе Шарджа - проект, с помощью которого пустырь был преобразован в водно-болотный экопарк, служащий целям сохранения биоразнообразия и повышения экологической грамотности. Несмотря на то, что его местная экосистема была восстановлена, этот Парк также стал популярным местом для посетителей, желающих понять и узнать больше об их естественной среде обитания.

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Справочно о Премии Ага Хана в области архитектуры и об Организации Ага Хана по развитию:

Премия Ага Хана в области архитектуры была учреждена Ага Ханом в 1977 году; она вручается за выдающиеся достижения в области архитектурных решений, отвечающих на нужды и потребности сообществ в странах, где есть значительная численность мусульманского населения.

Премия вручается в следующих категориях:

«Современный дизайн», «Объекты социального жилья», «Развитие и совершенствование среды общего пользования», «Сохранение объектов исторического наследия», «Новое применение объектов историко-архитектурной ценности», «Ландшафтный дизайн» и «Модернизация среды».

Премия была учреждена 42 года назад – за этот период ее лауреатами стали 122 проекта, а более 9 тысяч строительных объектов были задокументированы.

Премия Ага Хана в области архитектуры входит в состав Организации Ага Хана по развитию (АКДН). АКДН в настоящее реализует около 1 тысячи программ и институтов в 30 странах мира. Многие из программ и подразделений функционируют уже более 60 лет, а некоторые – больше 100 лет. В АКДН работают около 80 тыс. человек, при этом большинство из них работают в развивающихся странах. Размер годового бюджета некоммерческих программ развития АКДН составляет около 950 млн долларов США. Размер выручки Фонда Ага Хана по экономическому развитию (АКФЕД) – структурного подразделения АКДН, через которое реализуются инициативы в области экономического развития – составляет 4,3 млрд долларов США в год. Вся прибыль, полученная проектными компаниями АКФЕД, реинвестируется в проекты развития, которые осуществляются либо в пост-конфликтных, либо в наиболее уязвимых и удаленных регионах мира.