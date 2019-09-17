Нацбанк Таджикистана выдал лицензию ОАО «Тавхидбанк» для осуществления операций по исламскому банкингу

CA-NEWS (TJ) - Национальный банк Таджикистана выдал лицензию ОАО «Тавхидбанк» для осуществления операций по исламскому банкингу в национальной и иностранной валюте. Как сообщает регулятор, лицензия выдана накануне, 16-го сентября.

По данным источника, ОАО «Сохибкорбанк» был преобразован в ОАО «Тавхидбанк» по решению годового общего собрания акционеров банка от 12 июня 2019 года, передает Avesta.

Согласно решению НБТ, лицензия ОАО «Сохибкорбанк», которая была выдана 14 октября 2013 года в связи с переходом на исламский банкинг аннулирована.

Ранее сообщалось, что ОАО «Сохибкорбанк» трансформируется из обычного банка в исламский банк.

Тогда отмечалось, что на основе требований статьи 27 Закона РТ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесены соответствующие изменения в Единый государственный реестр отдела государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей по городу Душанбе и получено Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Тавхидбанк» от 1 июля 2019 года.

При этом, «Тавхидбанк» является правопреемником всех прав и обязательств «Сохибкорбанка».

В сообщении также отмечалось, что «Сохибкорбанк» объявил о своих намерениях стать в Таджикистане исламским банком еще в 2017 году. Тогда с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD) был подписан соответствующий меморандум.

Позже между сторонами был подписано соглашение о предоставлении консультативных услуг.