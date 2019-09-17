В Нур-Султане стартовал Глобальный инновационный саммит-2019

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане стартовал Глобальный инновационный саммит-2019. Юбилейное заседание впервые проходит в стране Центральной Азии. Главной темой саммита стали конкурентоспособность наций и обеспечение долгосрочного устойчивого роста государств. Для участия в форуме приехали более 50 международных спикеров из 16 стран, передает сайт столичного акимата.

«Это наша 10 юбилейная неделя форума и нельзя было придумать места лучше, чем город Нур-Султан для его проведения, поскольку Казахстан является сердцем трансформационных процессов во всех сферах жизни в настоящее время», - сказала почетный Президент GFCC Дебора Л. Винс Смит.





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«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает большое значение дальнейшему развитию города.Сегодня Нур-Султан является местом концентрации современных инноваций: образовательного, медицинского и спортивного кластера, а также имеет такие знаковые объекты, как Назарбаев Университет, ЭКСПО, Международный финансовый центр "Астана" и другие», - сказал аким столицы А.Кульгинов.

Так, в целях повышения конкурентоспособности города планируется использовать 5 основных инструментов: платформу МФЦА, создание инновационной экосистемы, усиленное проведение цифровизации, преимущества региональных интеграционных объединений (Новый Шелковый путь, ЕАЭС, ШОС), а также транспортно-логистический потенциал географического положения. Участники саммита положительно высказались касательно проводимых государством реформ, исполнительный директор Глобальной Федерации Советов по Конкурентоспособности Р.Альварез подытожил, что Казахстан - одно из наиболее динамично развивающихся государств в ЦА