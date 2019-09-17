В Душанбе пройдет заседание Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ

CA-NEWS (TJ) - 18 – 19 сентября в Душанбе пройдет заседание Совета по культурному сотрудничеству государств – участников Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.



В проекте повестки дня встречи значатся пятнадцать пунктов. Члены Совета заслушают доклад о государственной культурной политике Республики Таджикистан, обсудят проект Основных мероприятий сотрудничества стран СНГ в области культуры на 2021–2025 годы, который включает более 100 международных и национальных акций по разным направлениям взаимодействия. Это, в частности, сохранение и использование памятников историко-культурного наследия, музейное дело, библиотечная сфера, театрально-концертная деятельность, изобразительное искусство, книгоиздание и информационная деятельность, музыка и кино.

Участники встречи подведут итоги Года культуры в Содружестве Независимых Государств и участия стран в проведении мероприятий, посвященных Году книги в СНГ. На заседании предполагается согласовать примерный график экспонирования передвижной выставки художественных книг современных авторов государств – участников Содружества «Читаем вместе – познаем друг друга».

Члены Совета обсудят вопросы сотрудничества в области музейного дела, участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проект «Территория Победы» Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (Музей Победы).

Проект «Территория Победы» стартовал в Российской Федерации в 2017 году. Он направлен на создание общего музейного пространства в военно-исторической сфере, сохранение связи поколений, патриотическое воспитание молодежи.

Проект объединил региональные и муниципальные, частные и школьные музеи и в настоящее время активно развивается в 75 субъектах РФ. Более 175 музеев на территории России стали филиалами Музея Победы, партнерами и единомышленниками в сохранении исторической правды. В рамках проекта разработан комплекс мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны. Это мультимедийные выставки, фильмы, подготовка научно-методических рекомендаций, программ для детей.

Проект «Территория Победы» расширил свою географию. В ноябре 2018 года на VII Санкт-Петербургском культурном форуме Музей Победы подписал соглашения о сотрудничестве и партнерстве с ключевыми музеями стран СНГ, такими как Белорусский Государственный музей истории Великой Отечественной войны, Мемориальный комплекс Брестская крепость-герой, Государственный Музей Вооруженных Сил Республики Узбекистан, Государственный музей Боевой Славы им. В.Н. Ардзинба, Музей Независимости Азербайджана, Военный музей «Мать Армения», Военно-исторический музей Республики Казахстан, Национальный исторический музей Кыргызской Республики. В августе 2019 года в число его участников вошел Государственный мемориальный комплекс «Хатынь».

На заседании планируется рассмотреть реализацию Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества», деятельность базовых организаций стран СНГ по сотрудничеству в области музыкально-театрального дела и профессионального образования по направлению «кино».

Участники встречи также намерены обсудить предложение узбекской стороны о создании Виртуального музея культурного наследия государств – участников Содружества Независимых Государств. Цель этого проекта – популяризация культурного наследия стран СНГ, привлечение внимания общественности (в том числе образовательных и культурных организаций, СМИ) к истории, а также предоставление широкого доступа к материалам и документам по истории. Музей сможет объединить материальное и нематериальное культурное наследие государств – участников Содружества на единой платформе в Интернете, где будут представлены наиболее интересные объекты культурного наследия.

Кроме того, члены Совета рассмотрят вопросы, касающиеся проведения Международной выставки «ART EXPO», популяризации культурного наследия в информационном пространстве (на примере портала «Культура.РФ»), проведения Молодежных Дельфийских игр государств – участников СНГ и Молодежного культурного форума, рассмотрят ряд других вопросов.

Совет по культурному сотрудничеству был создан в 1995 году. Его работа направлена на дальнейшее взаимодействие стран в гуманитарно-культурной сфере, формирование общего гуманитарного пространства, укрепление духовно-нравственных основ общества, поиск новых форм и механизмов сотрудничества, включая проведение совместных форумов, конференций, театральных, музыкальных и кинофестивалей, разработку проектов многосторонних международных договоров и комплексных программ.

В состав Совета входят министры культуры всех одиннадцати стран Содружества.