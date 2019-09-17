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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мигрантку из Казахстана в Петербурге похитили, изнасиловали и потребовали миллион
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CA-NEWS (UZ) -  Уроженку Казахстана похитили и изнасиловали в Петербурге. Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Накануне вечером пострадавшая сама обратилась в полицию. Она заявила, что около двух часов ночи 16 сентября к ней в квартиру на Гражданском проспекте зашли трое неизвестных и начали вымогать миллион рублей.

Мужчины били её рукояткой ножа по голове, а затем увезли в неизвестном направлении и изнасиловали в автомобиле у дома № 5 на Балканской улице. Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали уроженца Узбекистана, ещё двоих подозреваемых ищут.

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