В Туркменистане погибли пятеро солдат срочной службы и курсант военного института, - СМИ

CA-NEWS (TM) - В начале сентября в Туркменистане в расположенной в поселке Шагал Лебапского велаята воинской части погибли четверо солдат срочной службы. Все они уроженцы этрапа Гарагум Марыйского велаята и были призваны в армию в июне.

По данным издания «Хроники Туркменистана», причиной гибели, скорее всего, стали неуставные взаимоотношения между военнослужащими – дедовщина и землячество, распространенные в туркменской армии.

Мать одного из погибших работала в Турции. Когда стало известно о гибели ее единственного сына, она попросила не хоронить его до ее приезда. Приехав, первым делом она потребовала провести медицинскую экспертизу, которая подтвердила, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. На теле парня также были обнаружены многочисленные следы побоев.

Проводится ли следствие, выяснить не удалось.

Следствие ведется по другому делу, также связанному с гибелью военнослужащего в результате избиения сослуживцами. Инцидент произошел 1 сентября в воинской части в городе Керки Лебапского велаята. Как только о гибели солдата стало известно, следователи военной прокуратуры прибыли на место и в течение 10 дней никто не мог покинуть пределы воинской части. В настоящее время виновные задержаны.

Изданию также стало известно о гибели курсанта 4 курса военного института. Уроженец села Байрач этрапа Йолетен Марыйского велаята Ровшан Багбеков 1998 года рождения пропал в Ашхабаде 25 августа. В тот день он, получив увольнительную, пошел в гости к родственникам. Однако к положенному сроку в институт не вернулся. Его тело было обнаружено в канале с фонтанами, между микрорайонами Мир-1 и Мир-3. Причины смерти курсанта на данный момент не установлены. Ведется следствие.

Напомним, что в июле и в августе Радио «Азатлык» сообщало о гибели двух солдат срочной службы Сулеймана Оразова и Овезали Экаева. Позже стало известно, что Экаев стал жертвой дедовщины, вместе с ним погиб еще один солдат, личность которого не удалось установить .