В Туркменистане спецслужбы ищут источники, сообщившие журналистам детали ареста прокуроров

CA-NEWS (TM) - Представители Верховного суда и Министерства национальной безопасности Туркменистана проводят беспрецедентное для Лебапского велаята расследование, чтобы выявить источники, через которые информация об уголовных делах в отношении уволенных прокуроров Байджана Байджанова и Тойлымырата Егенова утекла в зарубежные СМИ.

Как передают «Хроники Туркменистана», людей десятками вызывают в спецслужбы, где офицеры проводят с ними следственные действия.

Среди тех, кого вызывали на допросы – руководители различного уровня из хякимликов этрапов Койтендаг, Довлетли и Керки, руководители и бухгалтеры сельскохозяйственных объединений Азатлык, Магтымкули и Дашрабат и другие лица.

К поиску источников также подключили осведомителей МНБ, которым угрожают и обещают «посадить самих», если виновные не будут найдены. Известно, что по этому делу сотрудники МНБ должны отчитаться перед начальством в Ашхабаде.

Один из чиновников местного хякимлика рассказал, что передача информации зарубежным оппозиционным сайтам подпадает под статью «Передача сведений, составляющих государственную тайну».

– Следователи предупреждают, что могут возбудить уголовное дело за попытку опорочить правоохранительные органы и за сотрудничество с зарубежной оппозицией. Целью передачи информации, по их мнению, является дискредитация Министерства национальной безопасности и суда Туркменистана, – отметил чиновник.

Представители Верховного суда, вероятно, участвуют в расследовании по причине того, что в публикациях были приведены данные из уголовных дел, переданных в судебные органы.

На данный момент задержанных нет.

Напомним, что 7 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов освободил от должностей прокуроров с формулировкой «за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей». Спустя неделю ХТ стали известны причины их увольнения. Чиновники оформляли на себя и родственников государственное жилье, занимались контрабандой сигарет, а также продавали туркменский бензин в Узбекистан.