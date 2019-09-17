ООН по инициативе Туркменистана провозгласила 2021 год Международным годом мира и доверия

ЕЭК ООН

CA-NEWS (TM) - Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла инициированную Туркменистаном резолюцию «2021 год — Международный год мира и доверия». В честь этого события президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 16 сентября провёл видеоконференцию с участием спикера национального парламента и вице-премьеров туркменского правительства. Об этом сообщает «Туркменистан сегодня».

Также по инициативе президента Бердымухамедова 11-12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» был успешно проведён Первый Каспийский экономический форум. Результаты КЭФ и состоявшихся в его рамках важных мероприятий получили своё отражение в Итоговом заявлении Каспийского экономического форума, которое 9 сентября 2019 года было принято в качестве документа 73-й сессии Генассамблеи и опубликовано на официальных языках ООН, — заявил вице-премьер.

По данным издания, принятие предложенной Ашхабадом резолюции «2021 год — Международный год мира и доверия» на 106-м пленарном заседании 73-й сессии Генассамблеи ООН единогласно поддержали все страны-члены Сообщества Наций. Соавторами документа выступили 73 государства.