IZ-KARTEX поставляет в Монголию экскаваторы для работы на предприятии Эрдэнэт

CA-NEWS (MNG) - Новый ЭКГ-12К производства IZ-KARTEX прибыл в Монголию для работы горнодобывающей корпорации Эрдэнэт. Это второй экскаватор IZ-KARTEX, которая была изготовлена для монгольского предприятия в этом году.

Первый прямой контракт на ЭКГ-12К был подписан в конце 2018 года. Еще один контракт на еще одну лопату ЭКГ-12К был подписан в начале 2019 года.

Главный инженер Erdenet Mining Corporation Белянкин сказал: «Работа экскаваторы IZ-KARTEX в течение 6 месяцев подтвердила технические параметры, заявленные производителем. У нас нет никаких претензий к этой машине. Недавний плановый осмотр показал, что экскаватор в идеальном состоянии. По его словам, в следующем году компания собирается купить еще две лопаты такой же мощности. Теперь UZTM-KARTEX ведет переговоры о поставках лопаты с другими монгольскими горнодобывающими предприятиями.

Доля в общем предложении ЭКГ-12К увеличивается ежегодно. Ожидается, что в 2019 году эта доля увеличится на 9,5% по сравнению с предыдущим годом и достигнет 30%, включая экспорт.

Предназначен для выемки и погрузки горных пород I-II категорий по трудности экскавации (по ЕНВ) без рыхления, III категории – с частичным, а IV-V категорий – с полным рыхлением. Экскаватор ЭКГ-12К вобрал в себя лучшие инженерные решения, зарекомендовавшие себя длительной практикой эксплуатации предшествующих моделей ЭКГ-10 и ЭКГ-8И, а также ведущих мировых производителей электромеханических экскаваторов.

IZ-KARTEX является крупнейшим производителем и поставщиком электрических экскаваторов в России и на территории стран СНГ.