60 автомашин, 19 АЗС и 3 завода. Что выставила на продажу компания зятя президента Таджикистана, считающаяся монополистом на рынке?

- Таджикистан, экономика
- 18:03, 17 сентября 2019
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- Обновлено: 18:13, 17 сентября 2019
CA-NEWS (TJ) - Компания (ЗАО) «Фароз» - одна из самых крупных компаний Таджикистана заявила о ликвидации и выставила все имущество на продажу.
«Фароз» никогда не публиковал имена своих акционеров, но по сообщениям СМИ, компания принадлежит Шамсулло Сохибову – одному из зятей президента Эмомали Рахмона.
Журналисты Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в июне 2018 года опубликовали материал, в котором говорится, что компания «Фароз», которая имеет отношение к зятю президента Таджикистана Шамсулло Сохибову, является монополистом на таджикском рынке.
По сообщениям СМИ, “Фароз” в последние годы занимал доминирующее положение на рынке топлива, а также контролировал другие доходные бизнесы, в том числе автошколы, техосмотры и производство регистрационных знаков транспортных средств, медицинские лаборатории, сбор и продажу ферулы, единственный лыжный комплекс страны в Сафед-Даре и другое.
Согласно опубликованному списку, компания «Фароз» выставила на продажу:
около 60 легковых и грузовых автомашин;
19 автозаправочных станций в Душанбе и в городах по Хатлонской области;
9 центров по техобслуживанию автомобилей;
8 автомобильных баз;
4 склада по хранению топлива и сжиженного газа;
4 автогаража по стране;
три завода по производству бетона, щебня и кирпичей;
1 автошколу;
административное здание в Душанбе.