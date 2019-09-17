60 автомашин, 19 АЗС и 3 завода. Что выставила на продажу компания зятя президента Таджикистана, считающаяся монополистом на рынке?

CA-NEWS (TJ) - Компания (ЗАО) «Фароз» - одна из самых крупных компаний Таджикистана заявила о ликвидации и выставила все имущество на продажу.

«Фароз» никогда не публиковал имена своих акционеров, но по сообщениям СМИ, компания принадлежит Шамсулло Сохибову – одному из зятей президента Эмомали Рахмона.

Журналисты Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в июне 2018 года опубликовали материал, в котором говорится, что компания «Фароз», которая имеет отношение к зятю президента Таджикистана Шамсулло Сохибову, является монополистом на таджикском рынке.

По сообщениям СМИ, “Фароз” в последние годы занимал доминирующее положение на рынке топлива, а также контролировал другие доходные бизнесы, в том числе автошколы, техосмотры и производство регистрационных знаков транспортных средств, медицинские лаборатории, сбор и продажу ферулы, единственный лыжный комплекс страны в Сафед-Даре и другое.

Согласно опубликованному списку, компания «Фароз» выставила на продажу:

около 60 легковых и грузовых автомашин;

19 автозаправочных станций в Душанбе и в городах по Хатлонской области;

9 центров по техобслуживанию автомобилей;

8 автомобильных баз;

4 склада по хранению топлива и сжиженного газа;

4 автогаража по стране;

три завода по производству бетона, щебня и кирпичей;

1 автошколу;

административное здание в Душанбе.

В письме компании налоговому комитету говорилось, что «на сегодняшний день Общество потеряло свою конкурентоспособность на рынке страны. Поэтому, общее собрание акционеров Общества пришло к решению продать все имущество Общества и согласно текущему законодательству, обратиться в соответствующие ведомства для ликвидации Общества».