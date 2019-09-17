РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
60 автомашин, 19 АЗС и 3 завода. Что выставила на продажу компания зятя президента Таджикистана, считающаяся монополистом на рынке?

CA-NEWS (TJ) -  Компания (ЗАО) «Фароз» - одна из самых крупных компаний Таджикистана заявила о ликвидации и выставила все имущество на продажу.

«Фароз» никогда не публиковал имена своих акционеров, но по сообщениям СМИ, компания принадлежит Шамсулло Сохибову – одному из зятей президента Эмомали Рахмона.

Журналисты Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в июне 2018 года опубликовали материал, в котором говорится, что компания «Фароз», которая имеет отношение к зятю президента Таджикистана Шамсулло Сохибову, является монополистом на таджикском рынке.

По сообщениям СМИ, “Фароз” в последние годы занимал доминирующее положение на рынке топлива, а также контролировал другие доходные бизнесы, в том числе автошколы, техосмотры и производство регистрационных знаков транспортных средств, медицинские лаборатории, сбор и продажу ферулы, единственный лыжный комплекс страны в Сафед-Даре и другое.

Согласно опубликованному списку, компания «Фароз» выставила на продажу:

около 60 легковых и грузовых автомашин;

19 автозаправочных станций в Душанбе и в городах по Хатлонской области;

9 центров по техобслуживанию автомобилей;

8 автомобильных баз;

4 склада по хранению топлива и сжиженного газа;

4 автогаража по стране;

три завода по производству бетона, щебня и кирпичей;

1 автошколу;

административное здание в Душанбе.

В письме компании налоговому комитету говорилось, что «на сегодняшний день Общество потеряло свою конкурентоспособность на рынке страны. Поэтому, общее собрание акционеров Общества пришло к решению продать все имущество Общества и согласно текущему законодательству, обратиться в соответствующие ведомства для ликвидации Общества».
print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Казахстан прокомментировал вступление Узбекистана в Тюркский Совет
  • Вице-спикер Монголии попытался сорвать сессию парламента
  • В ДТП в Ташкенте погибла женщина, два человека госпитализированы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×