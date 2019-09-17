Центральная Азия находится в лучшем, по сравнению в другими, положении в плане продовольственной безопасности - ФАО

CA-NEWS (CA) - Регион Европы и Центральной Азии находится в лучшем, по сравнению в другими, положении в плане продовольственной безопасности. Лишь около двух процентов от общей численности населения страдает здесь от недоедания (что на семь процентов меньше, чем в среднем по миру). Тем не менее, здесь имеют место другие формы неполноценного питания: миллионы людей по-прежнему страдают от недостатка микронутриентов - в частности, анемии - и около 200 миллионов человек, составляющих четверть взрослого населения региона, в настоящее время страдают от ожирения, говорится в пресс-релизе ФАО.

Для продвижения на глобальном и региональном уровнях устойчивых продовольственных систем, способствующих улучшению питания и обеспечивающих его здоровый рацион, важно стимулировать дискуссии и обсуждения политических и институциональных реформ. Учитывая это, Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), являющийся межправительственной многосторонней платформой ФАО, Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) организовали совместно региональные консультативные совещания для Европы. Мероприятие состоится 17–18 сентября в Будапеште.

Комитет по всемирной продовольственной безопасности в настоящее время начинает всеобъемлющий политический процесс, который приведет к разработке в 2020 году Добровольных руководящих принципов по продовольственным системам и питанию. Заседание этой недели даcт возможность собрать информацию, комментарии и предложения о том, как наилучшим образом согласовать руководящие принципы с региональными и национальными приоритетами и потребностями.

«Консультация в Будапеште предоставляет уникальную возможность для разработки и продвижения комплексных политических подходов к актуальным вопросам продовольственной системы и питания, затрагивающим городское и сельское население в европейском регионе», - сказал секретарь КВПБ Кристофер Хегадорн.

Как отмечается в последнем докладе ФАО «Региональный обзор состояния продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии», правительства, государственные и частные учреждения, сообщества и другие заинтересованные стороны должны укреплять сотрудничество и наращивать усилия, прилагаемые для достижения целей процветающего и здорового региона с обеспеченной продовольственной безопасностью.

«Повестка дня на период до 2030 года требует согласованной политики», - подчеркнул Владимир Рахманин, заместитель Генерального директора ФАО и Региональный представитель по Европе и Центральной Азии. «В этой связи ФАО поощряет расширение сотрудничества и подотчетных партнерских отношений, предоставление данных, норм, стандартов и руководящих указаний, имеющих решающее значение для содействия преобразующим изменениям. Настоящая региональная консультация является платформой для конструктивных обсуждений и сотрудничества».

Итоги совещания будут способствовать усилиям по разработке Добровольных руководящих принципов, результатом которых станет принятие этих принципов на сорок седьмой пленарной сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности в октябре 2020 года.