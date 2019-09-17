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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Таджикистана вручил ноту протеста временному поверенному по делам Кыргызстана в связи с инцидентом на границе
МИД Таджикистана
МИД Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  В Министерство иностранных дел Таджикистана 17 сентября был вызван временный поверенный в делах Кыргызстана в Таджикистане с целью обсуждения конфликта, произошедшего 16 сентября селе Бахор джамоата Овчи-Калъача Б.Гафуровского района Согдийской области Таджикистана между жителями Таджикистана и Кыргызстана. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РТ.

Сообщение МИД Таджикистана:

«В ходе встречи таджикская сторона выразила протест действиям кыргызской стороны, которая в очередной раз, вопреки ранее достигнутым договоренностям, начала строительство объектов на неделимитированном участке государственной границы Таджикистана и Кыргызстана.

Было отмечено, что кыргызская сторона привлекла к месту инцидента 250-300 военнослужащих, которые применили огнестрельное оружие против мирных жителей таджикского села Бахор, вынудив, тем самым, пограничные подразделения Таджикистана к применению ответных мер для обеспечения безопасности мирных граждан.

В результате провокационных действий кыргызских военнослужащих убиты 3 военнослужащих Таджикистана и получили ранения различной степени мирные жители, в том числе женщины и двое детей.

Таджикская сторона в целях соблюдения ранее достигнутых договоренностей, в том числе в ходе встречи глав государств Таджикистана и Кыргызстана в июле нынешнего года, вновь настоятельно призвала кыргызскую сторону воздержаться от деструктивных действий на линии государственной границы и принять неотложные меры по предотвращению возникновения подобных провокаций на приграничных территориях двух стран.

Министерством иностранных дел Республики Таджикистан по данному факту была вручена нота протеста кыргызской стороне».

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