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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане состоялись похороны погибших пограничников в результате инцидента на границе с Кыргызстаном (видео)

CA-NEWS (TJ) -  Руководство Согдийской области официально подтвердило, что 16 сентября в результате конфликта на таджикско-кыргызской границе погибли трое пограничников Таджикистана, передает Радио Озоди.

Приграничный конфликт в джамоате Овчи-Калъача Бободжон Гафуровского района, примыкающего к Кыргызстану, произошел вечером 16 сентября.
Ранее сообщалось, что в результате перестрелки во время конфликта погибли трое таджикских пограничников - подполковник Рустам Убайдуллоев, рядовые Рамазон Исломов и Гиёсиддин Суванов. Они были уроженцами Гиссара, Турсунзаде и Вахша. Тела погибших сегодня же были преданы земле.

Тело подполковника Рустама Убайдуллоева было доставлено на его родину – в джамоат Мирзо Турсунзаде в Гиссаре в сопровождении представителя воинской части и других офицеров погранвойск. По словам родных покойного, у 35-летнего Рустама Убайдуллоева остались жена и двое детей.
Абдусаттор Шохиён, заместитель командующего погранвойсками Таджикистана, сказал в своей речи на похоронной церемонии, что Рустам Убайдуллоев героически погиб при исполнении служебных обязанностей, отдав долг родине, защищая государственную границу Республики Таджикистан».
Илхом Тагоев, секретарь джамоата «Киров» Вахшского района, сообщил 17 сентября в беседе с Радио Озоди, что Рамазон Исломов прослужил в армии 1,5 года. Ему был 21 год.
Исмоил Эшонкулов, председатель джамоата «Турсун Туйчиев» города Турсунзаде, сказал, что Гиесиддину Суванову было всего 19 лет.
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