В Ашхабаде у женщин отбирают права за проезд по центральной улице города

CA-NEWS (TM) - Дорожная полиция Ашхабада отвозит женщин в центральный офис ГАИ и отбирает у них права, если те проезжают за рулем по центральной улице города, проспекту Туркменбаши. Об этом сообщает туркменская служба Радио Свобода - Азатлык.

"Женщин за рулем стали массово задерживать на главной магистрали, вдоль которой расположен и Дворец президента, и центральные здания Олимпийского городка. Женщин останавливают, отбирают права и машины и везут в центральный офис ГАИ. Это называется "доставкой", – заявил корреспондент Радио Свобода в Ашхабаде.

"Многих женщин, которых не удалось задержать на проспекте Туркменбаши, машина ГАИ с мигалками преследует и настигает на соседних улицах, – добавляет он. – Но попадаются и нормальные блюстители дорожного порядка. Они предупреждают женщин за рулем о том, что нельзя проезжать "по Ленина", иначе будет "доставка".

По словам корреспондента, со ссылкой на сотрудников ДПС, нынешний запрет для женщин на проезд по улице Туркменбаши действует с начала сентября, но многие узнают об этом только во время уличных рейдов.

Полиция официально не комментирует этот запрет журналистам.

C начала года женщины-водители в Туркменистане жалуются на то, что у них изымают водительские права или не выдают новые по истечению срока документа. При этом законодательство Туркменистана гарантирует равные права и возможности для женщин и мужчин.