Что посоветовали директора МВФ властям Монголии?

CA-NEWS (MNG) - 11 сентября Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил консультации по статье IV с Монголией.

Экономика Монголии активно восстанавливается после недавнего спада. Рост экономики ускорился до 8,6 процента в первом квартале 2019 года, при этом сальдо бюджета превратилось в профицит в 2018 году, а валовые международные резервы увеличились на 2,5 миллиарда долларов с 2016 года. Восстановление происходит от более сильной политической основы, значительного официального финансирования и восстановления внешнего спроса. Несмотря на достигнутый прогресс, Монголия остается уязвимой для внешних потрясений, учитывая ее высокий уровень задолженности и зависимость экономики от экспорта минеральных ресурсов.

Структурные реформы прошли в нескольких ключевых областях: бюджетный процесс стал более устойчивым к политическому давлению, а квазифискальная деятельность была свернута. Для достижения устойчивого и всестороннего роста необходимо продвигать текущие усилия по реформированию путем укрепления основ фискальной политики на основе правил, обеспечения устойчивости финансового сектора и улучшения управления.

Экономические перспективы остаются сильными, несмотря на некоторые препятствия. Ожидается, что рост останется выше 6,5 процента в 2019 году и будет умеренным до 5-6 процентов в среднесрочной перспективе. Основными препятствиями являются более слабый рост экспорта и более медленный рост кредитования. Ожидается, что фискальная политика частично компенсирует эти препятствия в 2019 и 2020 годах относительно 6-процентного первичного профицита, наблюдавшегося в 2018 году. Умеренность роста будет способствовать сокращению двузначного дефицита счета текущих операций и позволит инфляции приблизиться к целевому уровню 8 процентов. Прогнозируемые сильные ПИИ и улучшение текущих счетов будут способствовать дальнейшему накоплению резервов, но эта тенденция, вероятно, будет изменена с 2021 года из-за более слабой внутренней политики, прекращения крупномасштабного льготного финансирования со стороны доноров и продолжающегося нежелания обеспечивать гибкость обменного курса.

В ближайшей перспективе риски снижаются в сторону снижения. Шоки от спроса на минеральных ресурс могут привести к резкому сокращению экспорта, ухудшению перспектив роста и фискальных счетов. Замедление роста может спровоцировать финансовую нестабильность, учитывая все еще неадекватные резервы капитала в некоторых банках и домохозяйствах с чрезмерной задолженностью. Текущие бюджетные и внешние буферы все еще неадекватны в случае возникновения рисков снижения. С другой стороны, успешное завершение инвестиционных проектов Oюу-Tолгой и ключевых инфраструктурных проектов может повысить доверие инвесторов, повысить производительность и привлечь ПИИ в новые горнодобывающие проекты.

Оценка Исполнительного Совета

Исполнительные директора приветствовали восстановление экономики Монголии на основе поддерживаемой Фондом программы. Рост был устойчивым, сальдо бюджета улучшилось, а валовые резервы увеличились. Тем не менее, директора отметили, что экономика остается уязвимой для внешних потрясений с сохраняющейся высокой задолженностью и подверженностью изменениям спроса на сырье. Они подчеркнули необходимость сохранения твердой приверженности разумной макроэкономической политике, направленной на увеличение буферов, уменьшение уязвимости и достижение высокого, всеобъемлющего и зеленого роста. Директора призвали власти принять меры для завершения реформ финансового сектора, с тем чтобы завершить шестой обзор программы, поддерживаемой EFF.

Директора подчеркнули, что фискальная политика должна оставаться жесткой, чтобы снизить государственный долг до безопасного уровня.

В ближайшей перспективе они приветствовали план властей по сохранению любых сверхдоходов в 2019 году и подчеркнули необходимость принятия разумного бюджета на 2020 год. Директора призвали власти упорядочить фискальную структуру с помощью более независимого Фискального совета. Они подчеркнули, что приоритет следует также уделять более эффективному решению основных социальных проблем, в том числе путем обеспечения достаточных расходов на здравоохранение для наиболее уязвимых групп населения. Чтобы еще больше снизить риски, связанные с государственным долгом, директора призвали власти активно реагировать на крупные краткосрочные потребности в пролонгации внешнего долга.

Директора подчеркнули, что денежно-кредитная политика должна быть направлена на борьбу с инфляцией и устранение внешних дисбалансов. Они посоветовали властям сохранять бдительность и, при необходимости, еще больше ужесточить политику. Директора в основном считали, что более гибкий обменный курс будет полезен для устранения внешних дисбалансов и создания резервов.

Директора призвали Банк Монголии продолжать наращивать резервы и делать это с помощью прямых закупок и ограничивать продажи иностранной валюты для решения проблем рынка.

Директора подчеркнули, что реформы финансового сектора, в том числе усиление надзора на основе рисков и увеличение банковского капитала, являются ключом к обеспечению макроэкономической стабильности.

Директора подчеркнули, что структурные реформы должны быть направлены на укрепление управления и диверсификацию экономики. Они призвали власти улучшить инфраструктуру, улучшить правовую базу и инвестиционный климат, уменьшить деградацию окружающей среды и повысить устойчивость сельского хозяйства к изменению климата.