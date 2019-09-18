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  18 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вице-министр образования и науки Казахстана опубликовала заявление с ошибками (фото)

CA-NEWS (KZ) -  Заместитель главы министерства образования и науки Казахстана Фатима Жакыпова накануне опубликовала в социальных сетях заявление, в котором опровергла обвинения в коррупции и незаконном присуждении ученой степени. В тексте своего заявления вице-министр допустила ряд грамматических, пунктуационных и стилистических ошибок, пишет NUR.KZ.

Фатима Жакыпова вчера, 17 сентября, на своей станице в Facebook опубликовала заявление, в котором ответила на обвинения бывшей коллеги в незаконном присуждении ученой степени.

В первом абзаце она написала "госудаственной", пропустив букву "р".

Screenshot_2019-09-18 Вице-министр образования Жакыпова опубликовала заявление с многочисленными ошибками (фото)

Далее чиновница допустила ошибки при склонении слов по падежам. Еще ошибку Жакыпова допустила в последнем абзаце.

Screenshot_2019-09-18 Вице-министр образования Жакыпова опубликовала заявление с многочисленными ошибками (фото)(1)

«И в завершении. Исковое заявление на защиту чести, достоинства и деловой репутации по ранее распространенной информации в отношении меня и моих коллег уже направлено в суд и принято в судебное производство», - написала она.

Screenshot_2019-09-18 Вице-министр образования Жакыпова опубликовала заявление с многочисленными ошибками (фото)(2)

Отметим, что согласно правилам русского языка, в данном случае правильный вариант будет "в завершение", то есть в качестве итогов, а "в завершении" обычно принимают участие.

Кроме того, она перепутала предлоги и в конструкции "исковое заявление на защиту чести...", где правильно будет написать "исковое заявление о защите чести...".

Отметим, позднее, когда чиновнице указали на упущения, Фатима Жакыпова исправила ошибки и оправдалась.

"Сейчас нахожусь в командировке, текст оперативно набирала на телефоне", - объяснила она.

Напомним, Фатима Жакыпова получила пост вице-министра образования и науки Казахстана в апреле этого года. До этого назначения она работала ректором Академии госуправления при Президенте РК.

Ранее одна из сотрудниц ведомства обвинила Жакыпову в том, что ученая степень ей присуждена незаконно. Чиновница утверждала, что якобы проверка на плагиат показала, что оригинальными являются только 40% диссертации.

Недавно диссертацию чиновницы проверили в Наццентре государственной научно-технической экспертизы. Нарушений проверяющие не обнаружили.

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