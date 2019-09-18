Иман Каримова предупредила правительство Узбекистана о раскрытии секретных фактов, касающихся коррупции

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте начался еще один тайный судебный процесс над старшей дочерью ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Об этом 16 сентября в своем Twitter'е сообщил ее швейцарский адвокат Грегуар Манжа.

В тот же день дочь Гульнары Каримовой Иман Каримова предупредила правительство Шавката Мирзиёева, что в ближайшие дни раскроет мировому сообществу и общественности Узбекистана секретные факты о коррупции в стране.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Uzbekistan #ruleoflaw #hr #freeguli Публикация от Iman Karimova (@iman.k17)16 Сен 2019 в 11:20 PDT

16 сентября дочь содержащейся в заключении старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой обнародовала предупреждение официальному Ташкенту.

Проживающая в Лондоне дочь Каримовой Иман Каримова в своем Instagram-аккаунте назвала «клоунадой и цирком» проходящие над ее матерью судебные процессы, которые, по ее мнению, «все больше и больше доказывают, что, кроме громких заявлений и косметических изменений, в стране прогресса нет».

«В следующие несколько дней, в каждый международный суд и известные международные компании по расследованию коррупций будут направлены документы, которые покажут только часть (для начала), почему власть боится фактов, которые наша Мама и мы располагаем о них. Отвлечь народ от исхода этой информации будет невозможно, хотя если привезти несколько средне известных блогеров – можно постараться», – написала Иман Каримова.

Говоря о фактах, якобы подтверждающих причастность чиновников нынешнего правительства к коррупции, Иман Каримова не называет конкретных имен.

В день, когда было обнародовано предупреждение Иман Каримовой, швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа сообщил в своем Twitter'е, что вечером 16 сентября его подзащитную увезли из Яшнабадского районного суда, где прошло слушание ее дела, в неизвестном направлении.

Напомним, что в прошлом месяце Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении новых уголовных дел против Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.

Однако ее дочь Иман назвала «политическим цирком» возбуждение новых уголовных дел против ее матери.

Гульнара Каримова является фигурантом нескольких уголовных дел о коррупции и отмывании средств, которые были в отношении нее заведены в США, Узбекистане и нескольких странах Европы. По утверждению следствия, Каримова получила около $1 млрд взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных) в обмен на гарантированное получение лицензий на мобильную связь в Узбекистане.

Напомним, что 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

В марте 2019 года ее отправили в женскую колонию №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, обвинив в «злостном» нарушении условий домашнего ареста.