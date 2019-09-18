РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан и Оман подписали меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям

CA-NEWS (TJ) -  16 сентября в городе Маскат состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по политическим консультациям между министерством иностранных дел Таджикистана и министерством иностранных дел Султаната Оман.

Меморандум был подписан Послом Таджикистана в Государстве Кувейт Зудбайдзода Зубайдулло и Первым заместителем Министра иностранных дел Омана Шейхом Халифа ибн Али ибн Иса ал-Хариси.

После церемонии стороны провели встречу, где обсудили состояние и перспективы сотрудничества и обменялись мнениями по важным вопросам.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Премьер-министр Казахстана встретился с министрами связи СНГ
  • Президент Таджикистана и члены правительства танцуют на праздновании дня независимости (видео)
  • Гульнару Каримову увезли в неизвестном направлении - адвокат
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×