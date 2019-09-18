Таджикистан и Оман подписали меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям

CA-NEWS (TJ) - 16 сентября в городе Маскат состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по политическим консультациям между министерством иностранных дел Таджикистана и министерством иностранных дел Султаната Оман.

Меморандум был подписан Послом Таджикистана в Государстве Кувейт Зудбайдзода Зубайдулло и Первым заместителем Министра иностранных дел Омана Шейхом Халифа ибн Али ибн Иса ал-Хариси.

После церемонии стороны провели встречу, где обсудили состояние и перспективы сотрудничества и обменялись мнениями по важным вопросам.