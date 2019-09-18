Минздрав прокомментировал массовое отравление на свадьбе в Самарканде

CA-NEWS (UZ) - Министерство здравоохранения прокомментировало в социальных сетях массовое отравление, которое произошло на свадьбе в Самарканде.

По официальным данным, «в областной инфекционной больнице 16 сентября с поступили семь человек, живущие в разных местах с одинаковыми симптомами и жалобами на тошноту, рвоту и головные боли, высокую температуру, боли в животе. Все они размещены в областной инфекционной больнице.

В ходе экстренного эпидемиологического расследования выяснилось, что все они присутствовали на свадьбе в ресторане «Муъжиза», вечером, 14 сентября и забрали домой мясные и другие продукты, оставшиеся после свадьбы. Они съели их дома на следующий день, 15 сентября, на обед и ужин.

15 сентября в 18:00 у пациентов появились клинические симптомы, такие как тошнота и рвота. Некоторых лечились дома и обратились за медицинской помощью, когда их состояние ухудшилось.

До настоящего времени в больницу обратились семнадцать человек, всем им поставлен диагноз пищевая интоксикация от легкой до тяжелой степени, одиннадцать человек находятся в больнице, их состояние хорошее. Остальным шести разрешили вернуться домой после того, как их состояние улучшилось».

Как отмечается в официальном заявлении Минздрава, ситуация находится под контролем министерства.