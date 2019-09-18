В Улан-Баторе прошла конференция «Кочевники в эпоху цифровых технологий»

CA-NEWS (MNG) - При поддержке правительства Монголии 17 сентября в Улан-Баторе состоялась конференция «Кочевники в эпоху цифровых технологий», организованная Блаватникской школой при Оксфордском университете, Фондом Билла и Мелинды Гейтс и компанией Access Solutions LLC.

В этом мероприятии приняли участие представители правительства, бизнеса, гражданского общества и международных заинтересованных сторон, чтобы обсудить глобальную повестку дня по использованию технологий для повышения уровня образования и более широкого участия общества. В конференции также приняли участие Премьер-министр Монголии У.Хурэлсух и мэр города Улан-Батора С.Амарсайхан.

На конференции были представлены доклад и политические рекомендации проекта «Монголия в эпоху цифровых технологий», осуществляемого правительством Монголии и Комиссией по путям развития. Оксфордский университет и «Фонд Билла и Мелинды Гейтс» инициировали проект «Монголия в эпоху цифровых технологий» при поддержке правительства Монголии. Это реализовано компанией «Access Solutions LLC» с апреля 2019 года. Проект направлен на поддержку политиков в содействии устойчивому развитию на основе технического прогресса. Монголия является одной из трех базовых стран, реализующих проект.

На конференции руководитель исследовательского проекта «Монголия в эпоху цифровых технологий» Б.Болор-Эрдэнэ выступил с докладом о вышеупомянутом проекте по процессу разработки цифровой стратегии и результатах недавно проведенной оценки готовности к цифровым технологиям, а также о проекте национальной цифровой стратегии. Работа, проведенная в Монголии, обеспечила обратную связь, которая укрепила Комплект цифровой экономики Комиссии по путям развития, предназначенный для поддержки правительств, желающих подготовить свою экономику к цифровому веку.

Комплект цифровой экономики (The Digital Economy Kit) разрабатывался более года с использованием пилотных проектов в стране и консультаций с экспертами и основан на новаторских исследованиях и анализе, приведенных в отчете Комиссии по составлению схем инклюзивного роста. Монголия является одной из трех стран, адаптирующих комплект для своих страновых условий. Две другие страны - это Южная Африка и Эфиопия. Этот комплект должен быть опубликован позднее в этом году, когда обучение на уровне страны будет интегрировано.

Граданачальник столицы С.Амарсайхан во время участия в панельной дискуссии конференции «Готова ли Монголия к цифровой трансформации» вместе с главой Управления по коммуникациям и информационным технологиям Б.Чинбатом, главой экономического совета при канцелярии премьер-министра Т Хаш-Эрдэнэ, основатель ООО «И Глобал» и глава совета директоров компании «ИКТ» Г.Лхамсурэн, отметил важность вовлечения всех жителей города Улан-Батора в деятельность по цифровой трансформации. Он также представил обновленную информацию об онлайновых общественных услугах, предоставляемых жителям населенных пунктов юрочных районах города Улан-Батор. Например, ведутся работы по созданию базы данных о городском развитии города, и уже завершено технико-экономическое обоснование по созданию системы управления системой видеонаблюдения в целях улучшения инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей.

Кроме того, на конференции было передано послание Мелинды Гейтс, соучредителя Фонда Билла и Мелинды Гейтс, а Стефан Деркон, профессор экономической политики Блаватникской школы государственного управления, выступил с докладом на тему «Инклюзивное развитие», базирующимся в Блаватникской школе государственного управления и как страны должны привести свою экономику в цифровую форму.