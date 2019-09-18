ВВП Таджикистана вырос на 7,4% и превысил $4,6 млрд

CA-NEWS (TJ) - Валовой внутренний продукт Таджикистана по итогам восьми месяцев этого года сложился в размере 44 млрд. 893,8 млн. сомони (свыше $4,6 млрд.).

По данным министерства экономического развития и торговли страны, объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в сопоставимых ценах на 7,4%, передает Avesta.

В структуре ВВП за этот период преобладали производство промышленной продукции – 13,3%, сельхозпродукции – 8,3%, розничного торгового оборота – 8,5%, транспортировки грузов -4,7% и платных услуг – 2%.

Ранее сообщалось, что власти Таджикистана планируют превратить республику в ближайшие десятилетия в развитую индустриально-аграрную страну.

Одна из основных задач Национальной стратегии развития РТ на период до 2030 года является переход модели развития Таджикистана от аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну.

В Минэкономразвития отмечают, что увеличение доли промышленности в структуре ВВП связано с процессом индустриализации страны, объявленной ранее четвертой национальной стратегической целью.