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  18 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Этническим узбекам предложили переселиться с юга на север Казахстана

CA-NEWS (UZ) -  Этническим узбекам предлагают переселиться с юга на север Казахстана, сообщает Nur.kz со ссылкой на пресс-релиз Туркестанского областного филиала партии Nur Otan.

Информационно-пропагандистская группа во главе с первым заместителем​ председателя Туркестанского областного филиала партии Бейсеном Тажибаевым встретилась с жителями села Карабулак.

Во время встречи он призвал узбекскую диаспору принять активное участие в реализации программы​ «Еңбек», воспользовавшись ее преимуществами.

«Карабулак - самое густонаселенное село в стране. В ауле проживают свыше 60 тыс. человек. Но в этом году на север отсюда переселилась всего одна семья. Проектом предусмотрено предоставление​ переселившимся земли для выращивания сельскохозяйственных культур, животноводства. В нашем регионе проживают свыше 400 тыс. трудолюбивых узбеков, если они примут активное участие в госпрограмме, население будет обеспечено работой, жильем. Северные регионы будут процветать. Многие проблемы удалось бы решить», - уверен Тажибаев

В пресс-релизе указывается, что такая встреча, имеющая большую стратегическую значимость, среди представителей узбекского этноса​ прошла впервые. В результате, 52 семьи изъявили желание переселиться в северные области.

Первый замглавы областного филиала партии поручил ответственным руководителям организовать широкую пропаганду программы в каждом ауле Сайрамского района, общая численность населения которого превышает 210 тыс. человек.

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