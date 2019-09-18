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  18 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге два скинхеда напали с ножом на мигранта из Узбекистана
Иллюстративное фоо
Иллюстративное фоо

CA-NEWS (UZ) -  Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали двух мужчин, подозреваемых в покушении на убийство гражданина Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба городского Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в ночь с 16 на 17 сентября 2019 года около одного из домов по Среднеохтинскому проспекту двое мужчин, вооруженных газовым баллончиком и ножом, напали на гражданина Узбекистана с целью его убийства. Нападавшие нанесли мужчине несколько ножевых ранений, после чего скрылись с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В результате следственных действий правоохранителям удалось задержать двоих жителей России. Отмечается, что подозреваемые придерживаются националистических взглядов.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство по национальным мотивам. Расследование продолжается.

Как сообщил МИД Узбекистана, генконсульством РУ данная ситуация взята на контроль и установлен рабочий контакт со следственными органами Санкт-Петербурга.

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